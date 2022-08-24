УЄФА різко відкинув нову спробу Росії анексувати кримський футбол

22 серпня російська Футбольна національна ліга створила робочу група, що зібралася відвідати окупований півострів для аналізу готовності місцевих клубів до "інтеграції з Росією". Контрольований окупантами "Кримський футбольний союз" надіслав ФНЛ лист із проханням прийняти клуби в російську лігу.

"Відповідно до рішення надзвичайної комісії УЄФА від 22 серпня 2014 року виконком УЄФА ухвалив рішення заборонити кримським клубам брати участь в організованих Російським футбольним союзом змаганнях, регіон визнаний "спеціальною зоною" до подальших сповіщень", – відреагували на ініціативу в УЄФА.

Навесні 2014 року, коли Росія захопила Крим і провела там псевдореферендум, у трьох українських дивізіонах виступали 3 професіональні клуби з півострова. У Прем'єр-лізі грали "Севастополь" і сімферопольська "Таврія", а в Першій лізі – армянський "Титан".

Згодом РФ спробувала включити три команди з Криму до тамтешньої Другої ліги, однак УЄФА заблокував це рішення і під загрозою санкцій російські функціонери від ідеї відмовилися. Натомість у Херсонській області організували альтернативний клуб "Таврія-Сімферополь".