УЄФА розглядає Харків як одне з можливих міст проведення для Суперкубку-2021

У ХОДА розповіли про розгляд заявки в УЄФА

УЕФА приняла заявку Харьковской области на проведение Суперкубка в 2021 году. Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

УЕФА приняла заявочные досье от девяти национальных ассоциаций, которые претендуют на проведение еврокубковых финалов в 2021 году. Заявки на проведение Суперкубка УЕФА – 2021 в установленный срок (до 15 февраля) наряду с харьковским стадионом "Металлист" подали минский "Динамо", "Виндзор Парк" в Белфасте (Северная Ирландия) и "Олимпийский" в Хельсинки (Финляндия). Также УЕФА приняла заявки на проведение финальных матчей Лиги чемпионов (среди мужчин и женщин) и Лиги Европы.

"Исполком УЕФА определит принимающие города 29 мая этого года. Дополнительно заявки принимать не будут. Будут выбирать между существующими претендентами", – отметили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.