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УЄФА розраховує, що фінал Ліги чемпіонів в Стамбулі пройде з глядачами

Автор: Роман Тверденко

Фінал Ліги чемпіонів повинен пройти з глядачами в Стамбулі. В УЄФА вважають, що цьому посприяє вакцинація проти коронавірусу в Європі.

Про це повідомляє ESPN.

В організації впевнені, що фінал головного клубного турніру Європи пройде з обмеженою кількістю глядачів на стадіоні "Ататюрк" у Стамбулі. Впевненості їм надає кампанія по COVID-вакцинації в Європі, і в Туреччині в тому числі.

Також в УЄФА розраховують, що пізні стадії плей-офф Ліги чемпіонів зможуть провести у форматі гостьових і домашніх поєдинків з дотриманням усіх санітарних протоколів. Частина матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи була зіграна не на домашніх полях деяких полях з-за обмежень у зв'язку з коронавірусом. Зокрема, РБ Лейпциг і Ліверпуль провели обидва матчі у Будапешті, оскільки німецькі обмеження забороняють відвідування країни особам з Британії без карантину, а також непроходження карантину після повернення з Великобританії.

Фінал Ліги чемпіонів-2021 запланований на 29 травня. У Стамбулі спочатку був запланував минулорічний фінал турніру, але через пандемію коронавірусу плей-офф дограли в форматі міні-турніру в Лісабоні.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" скоротив продаж квитків до 20% від місткості стадіону на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти італійської "Роми". Поєдинок відбудеться в четвер, 18 березня, на НСК "Олімпійський" в Києві.

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