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УЄФА презентував кубок Ліги конференцій

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Швейцарія, Понеділок 24 травня 2021 15:28
УЄФА презентував кубок Ліги конференцій Фото: УЄФА оновив кубок Ліги конференцій (uefa.com)
Автор: Дмитро Левицький

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновила кубок Ліги конференцій. Оновлений кубок турніру було презентовано у понеділок, 24 травня.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Кубок Ліги конференцій матиме висоту 57,5 сантиметра та важитиме 11 кілограмів. Трофей складається з 32 шестикутних шипів - по одному для кожної команди на груповому етапі змагань - які вигинаються від основи трофея.

"Вигнута форма шипів навіяна польотом футбольного м'яча до мети - моментом оптимізму для уболівальників. Підставка і верхня частина виготовлені з матової латуні з ефектом матової гальванічної сталі, а стрижні мають глянсову сріблясту обробку", - пояснили в УЄФА.

Трофей Ліги конференцій Європи УЄФА був розроблений компанією Pentagram, а фірмовий стиль - компанією Turquoise. Обидва агентства розташовані в Лондоні.

Нагадаємо, за кубок Ліги конференцій змагатимуться 184 команди. Стартує турнір з нового сезону. Матчі Ліги конференцій будуть проходити паралельно з Лігою Європи. Більше про новий турнір читайте на РБК-Україна.

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