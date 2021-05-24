УЄФА презентував кубок Ліги конференцій
Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновила кубок Ліги конференцій. Оновлений кубок турніру було презентовано у понеділок, 24 травня.
Про це йдеться на сайті УЄФА.
A new member of the family for 2021/22 - introducing the new UEFA Europa Conference League trophy.— UEFA (@UEFA) May 24, 2021
Standing 57.5cm tall and weighing 11kg, the trophy consists of 32 hexagonal spines twisting and curving from the trophy base.
Кубок Ліги конференцій матиме висоту 57,5 сантиметра та важитиме 11 кілограмів. Трофей складається з 32 шестикутних шипів - по одному для кожної команди на груповому етапі змагань - які вигинаються від основи трофея.
"Вигнута форма шипів навіяна польотом футбольного м'яча до мети - моментом оптимізму для уболівальників. Підставка і верхня частина виготовлені з матової латуні з ефектом матової гальванічної сталі, а стрижні мають глянсову сріблясту обробку", - пояснили в УЄФА.
Трофей Ліги конференцій Європи УЄФА був розроблений компанією Pentagram, а фірмовий стиль - компанією Turquoise. Обидва агентства розташовані в Лондоні.
Нагадаємо, за кубок Ліги конференцій змагатимуться 184 команди. Стартує турнір з нового сезону. Матчі Ліги конференцій будуть проходити паралельно з Лігою Європи. Більше про новий турнір читайте на РБК-Україна.