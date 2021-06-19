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В УЄФА заперечують відмову від проведення всіх змагань у Білорусі

Автор: Артур Родивилов

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повідомив, що змагання під його егідою на території Білорусі цього року пройдуть згідно з розкладом. Раніше Білоруський фонд спортивної солідарності заявляв, що УЄФА відмовився проводити змагання під своєю егідою в Білорусі.

Про це повідомляє " РИА Новости".

Білоруський фонд спортивної солідарності повідомляв про скасування змагань, посилаючись на заступника генерального секретаря УЄФА Кевіна Лямура. За інформацією Фонду, Лямур "висловив особисту солідарність з тими спортсменами, які борються за захист своїх прав, що включають право на свободу вираження думок".

"Прийдешні матчі УЄФА за участю національних команд і клубів пройдуть в Білорусі за розкладом. Як повідомлялося раніше, Ліга чемпіонів з футзалу, фінальна частина чемпіонату Європи серед жіночих команд (до 19 років) і конгрес УЄФА в 2021 році в Білорусі не відбудуться", - повідомив УЄФА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що медичні працівники в Білорусі опинилися в самому центрі кризи з правами людини. Влада, підконтрольна Олександру Лукашенку, переслідує медиків за участь в акціях протестів в країні.

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