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УЄФА покарав "Динамо" і "Шахтар" за підсумками матчів Ліги чемпіонів

Автор: Вера Олейник

Дисциплінарний комітет УЄФА виніс санкції київським "Динамо" і донецького "Шахтаря" за підсумками матчів групового раунду Ліги чемпіонів.

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Про це повідомляється у відповідному документі організації.

Кияни отримали загальний штраф в 19 тисяч євро, які вони повинні сплатити протягом 90 днів. Клуб покараний на п'ять тисяч євро за недотримання протиепідемічних правил вболівальниками, які були допущені на зустріч першого туру проти "Ювентуса" на НСК "Олімпійський". Також "біло-сині" зобов'язані виплатити 14 тисяч євро за заблоковані проходи на стадіоні.

Одноматчеву дискваліфікацію в Лізі чемпіонів отримав головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру за затримку початку матчу другого туру проти "Інтера" (0:0). Для наставника набуло чинності покарання за аналогічне порушення, яке він вчинив у поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" в минулого сезону. Тоді він отримав один матч дискваліфікації умовно з випробувальним терміном на рік. Також Каштру зобов'язаний виплатити 5 тисяч євро, "Шахтар" - 15 тисяч євро і переконатися, що тренер проінформований.

Таким чином, португальський фахівець не зможе бути присутнім на матчі-відповіді проти менхенгладбахської "Боруссії" 25 листопада.\

Нагадаємо, раніше головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру розповів про свій можливий відхід з донецького клубу в кінці нинішнього сезону.

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