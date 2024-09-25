Во второй раз абсолютный лидер: Vodafone - самый быстрый мобильный интернет Украины

Награда от компании Ookla (США) – важное международное отличие на рынке телекоммуникационных услуг. Ежегодно по результатам данных пользователей, отражающих фактическую производительность сетей, компания отмечает мировых и региональных лидеров среди интернет-провайдеров и мобильных операторов.

С помощью сервиса Speedtest, пользователи мобильных и фиксированных сетей ежегодно проводят более 10 млн тестов. Для определения оператора с самым быстрым мобильным интернетом, Ookla использует собственную методологию – Speed Score.

Ookla сравнивает инициированные пользователями тесты, проведенные в мобильных приложениях Speedtest для iOS и Android от всех основных операторов мобильной связи в Украине, чтобы определить, кто показал наивысшую скорость мобильной сети. Стоит добавить, что основным показателем оценки является медиа скорость загрузки, то есть средняя скорость соединения при стандартных условиях пользования мобильным интернетом.

Обретение награды Ookla's Speedtest Awards вторично свидетельствует об эффективности усилий компании Vodafone для гарантии украинским потребителям наилучшего опыта пользования мобильным интернетом.

Вопреки вызовам, связанным с последствиями российской агрессии, компания Vodafone систематически работает для усиления энергостойкости объектов мобильной связи, расширения их емкости и строительства сетей фиксированного доступа к интернету на базе современных технологий.

"Мы постоянно работаем над обеспечением стабильной связи даже при отключениях электроэнергии. После массированных атак на энергоинфраструктуру страны компания решила удвоить запланированные на этот год инвестиции в энергонезависимость", - рассказывает Андрей Отрощенко, директор по маркетингу Vodafone Украина.

По его словам, все базовые станции снабжены батареями. К тому же компания постоянно обновляет парк аккумуляторов в пользу более устойчивых к постоянным отключениям электроэнергии батарей. Число базовых станций, которые могут работать от генераторов, удалось увеличить в 7 раз.

"Компания продолжает закупать дополнительные генерирующие мощности и системы автономного энергообеспечения. Во время войны наши связисты делают все возможное, чтобы клиенты Vodafone имели постоянную связь, могли чувствовать преимущества быстрого и качественного мобильного интернета", - добавил он.

В первом полугодии 2024 года компания инвестировала более 2 млрд. грн. в экономику Украины. Инвестиции Vodafone в Украине в течение 2,5 лет полномасштабной войны составляют 11,36 млрд грн, из них 1,8 млрд грн – социальные инвестиции.

В целях гарантии бесперебойного интернет-соединения в условиях частых и длительных отключений света:

смонтировано более 51 тысяч высокомощных аккумуляторных батарей LiFePO4;

около 54 тысяч батарей законтрактовано или подготовлено к установке;

приобретены дополнительные стационарные и мобильные генераторы;

построены и введены в эксплуатацию 3 солнечные электростанции;

применены алгоритмы SON (self-organized network) с целью автоматизированного управления сетью и повышения качества мобильных услуг.

Для увеличения скорости интернет-соединения компания также работает над тестированием indoor-решений 5G. Так, в мае этого года (совместными усилиями с Nokia) Vodafone построили первые в Украине площадки, где 5G-соединение доступно даже при отсутствии специального демонстрационного оборудования. Площадки находятся на территории инновационного центра Промприбор в Ивано-Франковске.

Так, вопреки вызовам, вызванным вооруженной агрессией РФ, компания Vodafone продолжает работать для укрепления и стабилизации украинского рынка телекоммуникационных услуг, чтобы каждый украинец мог почувствовать новый уровень скорости и возможности современных технологий, необходимых для приближения личных и общенациональных побед.