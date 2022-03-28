Удари по нафтобазі в Луцьку: ракети випущені з боку Білорусі

Увечері 27 березня відбувся масований ракетний авіаудар по нафтобазі в Луцьку. Повідомляється, що ракети були випущені з боку Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови Волинської ОВА Юрія Погуляйко.
"Крилата ракета була випущена з боку Республіки Білорусь. Летіла на низькій висоті, тому радарам не вдалося її зафіксувати", - зазначив Погуляйко.
Він також повідомив, що на місці ракетного удару працюють рятувальники. За попередніми даними, інформації про жертви та постраждалих в результаті ракетного удару немає.
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