"Ударим смартфоном по коррупции и бюрократии" Сьогодні в 21.00 у Свободі Слова Савіка Шустера

Чи зможуть цифрові технології позбавити нас від бюрократичної тяганини?
Хто кого: діджиталізація чи українська корупція?
Чи реально впровадити у нашій країні "соціальний рейтинг" та які загрози це несе?
Наскільки ефективно лікують хворих на COVID-19 в Україні?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України;
Олексій Вискуб, перший заступник міністра цифрової трансформації України;
Ілля Вітюк, начальник управління кібербезпеки СБУ;
Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина", голова слідчої комісії з розслідування корупції у податковій та на митниці;
Віталій Шабунін, голова ГО “Центр протидії корупції”;
Олександр Ольшанський, голова оргкомітету IT-конференції iForum;
Олександр Кардаков, IT-бізнесмен, експерт з кібербезпеки;
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;
Андрій Александрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог;
Кіра Рудик, голова партії “Голос”, хворіє на коронавірус;
Вони говорять, а вирішує народ.