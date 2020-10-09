"Ударим смартфоном по коррупции и бюрократии" Сьогодні в 21.00 у Свободі Слова Савіка Шустера

Чи зможуть цифрові технології позбавити нас від бюрократичної тяганини?

Хто кого: діджиталізація чи українська корупція?

Чи реально впровадити у нашій країні "соціальний рейтинг" та які загрози це несе?

Наскільки ефективно лікують хворих на COVID-19 в Україні?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України;

Олексій Вискуб, перший заступник міністра цифрової трансформації України;

Ілля Вітюк, начальник управління кібербезпеки СБУ;

Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина", голова слідчої комісії з розслідування корупції у податковій та на митниці;

Віталій Шабунін, голова ГО “Центр протидії корупції”;

Олександр Ольшанський, голова оргкомітету IT-конференції iForum;

Олександр Кардаков, IT-бізнесмен, експерт з кібербезпеки;

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;

Андрій Александрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог;

Кіра Рудик, голова партії “Голос”, хворіє на коронавірус;

Вони говорять, а вирішує народ.