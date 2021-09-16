Ударив молотком по снаряду. У Черкаській області від вибуху загинув юнак

Інцидент стався 15 вересня близько о 19:00. Згідно з попередніми даними, юнак знайшов снаряд другої світової калібру 45 мм. Після того, як він залишився сам дома - спробував розібрати знайдений предмет.

"Він помістив вибуховий предмет до металевої труби та вдарив по ньому молотком. Від удару снаряд вибухнув. Це почули сусіди, які викликали швидку медичну допомогу, поліцію, а також працівників ДСНС", - пише пресслужба.

Фото: у Черкаській області від вибуху снаряду загинув юнак (ch.npu.gov.ua)

Внаслідок вибуху 14-річний юнак отримав поранення у вигляді рваної рани живота, руки й тулуба, а також політравму, що була несумісною із життям.