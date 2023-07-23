Удары ВСУ по складам в тылу врага снижают возможности логистики россиян, - ISW

Начальник Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов заявил, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения создали дальнобойный "огневой кулак" благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам. По его словам, оккупанты уже не могут вести эффективный контрбатарейный огонь.

Также сообщается, что удары ВСУ по скоплениям российских складов с боеприпасами в глубоком тылу вызывают у российских военных проблемы с материально-техническим обеспечением. Эта тенденция находит свое отражение в уменьшении обстрелов со стороны России в Херсонской области, что указывает на то, что российские силы испытывают "снарядный голод" в этом районе.

По данным экспертов ISW, кампания по нарушению логистики оккупантов является центральным аспектом плана Украины по созданию асимметричного градиента истощения, который сохраняет живую силу ВСУ за счет более медленных темпов продвижения, в то же время постепенно изнашивая живую силу и технику россиян.

Ключевые выводы ISW: