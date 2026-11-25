Согласно сообщению, 24 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что обстановка на российском рынке нефтепродуктов остается сложной. По его словам, правительство уже приняло ряд мер, чтобы стабилизировать поставки топлива и его стоимость.

В частности, российские власти ограничили экспорт топлива, ввели субсидии для отечественных нефтяных компаний, связанные с импортом, а также на неопределенный срок изменили требования к биржевой торговле бензином и дизельным топливом.

Путин также заявил, что Россия продолжит усиливать защиту своих энергетических объектов. В то же время он утверждал, что украинские атаки не нанесли стране критических убытков. Однако, как отмечают аналитики ISW, имеющиеся данные свидетельствуют о значительных последствиях ударов.

Так, в середине лета 2026 года украинские атаки повлекли за собой серьезный дефицит бензина в разных регионах России. А удары, которые Украина наносит с конца октября, привели к сокращению российских объемов нефтепереработки примерно на 30%.

Чтобы компенсировать нехватку горючего, Россия в июле начала импортировать бензин морским путем от разных поставщиков. В октябре объемы такого импорта достигли рекордного уровня.

В ISW отмечают, что попытки российских властей защитить население от последствий украинских дальнобойных ударов обходятся федеральному бюджету дорого. В то же время, сами россияне все чаще сталкиваются с последствиями атак в повседневной жизни.

Речь идет о взрывах, опасности от обломков беспилотников, перебоях с интернетом, закрытии аэропортов и росте цен на топливо. Такие проблемы становятся заметны для жителей западных регионов России, которые не могут их игнорировать.

По мнению аналитиков, это усложняет попытки Путина создавать для россиян альтернативную реальность, в которой война якобы не имеет серьезных последствий для самой России.

В отличие от заявленных Кремлем успехов на фронте, влияние украинских ударов граждане могут видеть и ощущать напрямую. Это ослабляет способность российских властей убеждать население в том, что ситуация остается под контролем.