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Удары по РФ наносят сами россияне с территории своей страны, - Подоляк

Киев, Пятница 29 сентября 2023 05:24
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Удары по РФ наносят сами россияне с территории своей страны, - Подоляк Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Удары по объектам в России наносят сами россияне, находящиеся на территории своей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире "24 канала".

"По территории России "работают" граждане самой России, которые находятся на территории России. Сеть достаточно активна и эффективна, мы сами это видим. И Курскую область видим, и Белгородскую область видим. Постоянно увеличивается количество эффективных действий и в отношении военных объектов, и относительно критических объектов", - сказал советник руководителя ОП.

Подоляк также намекнул, что количество инцидентов на территории России будет увеличиваться.

"Россия должна осознать, что это двусторонняя игра. Этот год для нее уже существенно отличается от прошлого", - добавил он.

Взрывы и пожары на территории РФ

Напомним, в последние месяцы на территории России увеличилось количество пожаров и взрывов. Они все чаще происходят на военных объектах, аэродромах, портах.

Источники в Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что беспилотник атаковал аэродром "Халино" в российском Курске. Там базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный, на вооружении которого находятся самолеты россиян Су-30СМ.

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