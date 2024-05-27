Удары по РФ американским оружием: что нужно учитывать в переговорах с Вашингтоном

Тема атак территории РФ оружием, предоставленным Украине со стороны США, является едва ли не самым важным вопросом в дискурсе нынешних украинско-американских отношений. Политика Вашингтона по вопросу пока остается неизменной и предполагает не поощрять украинские удары по российской территории. Однако определенная неопределенность в заявлениях руководителей некоторых американских ведомств дает возможность для дипломатических переговоров и изменения динамики вопроса и позиции Соединенных Штатов.

Для этой возможности необходимо сохранять баланс в отстаивании интересов Украины и понимание позиций администрации Байдена. В этой колонке попытаемся ответить на наиболее актуальные вопросы и описать стратегии для принятия очередного важного решения для жизнестойкости Украины.

Почему Украину не поощряют атаковать российскую территорию?

Еще в начале полномасштабного вторжения США установили дипломатические ограничения по атакам американским оружием по территории России. Первоначально это было обусловлено тем, что Вашингтон вообще не будет снабжать оружием дальнего поражения. Госсекретарь Энтони Блинкен заявлял , что это может "эскалировать ситуацию и вызвать еще более масштабные атаки на украинскую территорию".

Первый год вторжения стал символом опасений Запада перед ядерной эскалацией и мифа о "красных линиях Путина" . После того, как стало ясно, что слова Кремля об эскалации не имеют никакого веса, заявления о непредоставлении оружия были смягчены и помогли Киеву успешно проводить оборонительные и контрнаступательные действия. Для изменения радикальной позиции Вашингтона относительно предоставления оружия Украине нужно было доказывать эффективность на поле боя и способность противостоять российской армии наравне.

Даже такие кардинальные сдвиги в мировоззрении американской администрации не изменили политику атак российских объектов оружием США. Вопрос стал важным, однако был отложен на потом из-за более веских вызовов.

Что изменилось?

С началом очередного наступления россиян в Харьковской области ситуация стала чрезвычайно неотложной. Украина продолжила все возможное, чтобы получить максимальную материальную и дипломатическую поддержку от союзников. Удары по российской инфраструктуре американским оружием – это один из немногих факторов, которые помогли бы максимальной обороноспособности Украины.

Смена решений в Вашингтоне является непростым и длительным процессом. Примером стало принятие пакета помощи на сумму 60,8 млрд долларов , которое фактически длилось более 6 месяцев.

Во всех этих ситуациях важными факторами стали необходимость и решительность. Нынешняя ситуация с ударами по российской территории содержит и одно, и другое. Политическое решение, которое было неизменным с начала полномасштабного вторжения, может быть принято и важно для украинской обороны.

В Белом доме и Конгрессе это прекрасно понимают и поэтому за последний месяц многие чиновники и руководители ведомств начали резко или плавно менять свою риторику и создавать дискуссию. Такие процессы, как показывает практика, могут привести к положительным сдвигам и долгожданному разрешению использования американского оружия для того, чтобы усложнять российские наступательные действия, прежде всего выводя из строя инфраструкутру на территории РФ.

Каковы заявления американских политиков и администрации сейчас?

Один из самых больших друзей Украины в администрации, госсекретарь Энтони Блинкен является также и большим сторонником отмены политики запрета использования американского оружия для атак по территории РФ. Во время недавнего визита главы Госдепартамента в Киев, ему, конечно же, задали вопрос о ситуации вокруг позиции Вашингтона, на что Блинкен подтвердил общий консенсус по поощрению, однако в очередной раз отметил, что Украина сама должна принимать решения по защите собственной территории. Такой неоднозначный ответ был подтвержден информацией The New York Times, где заявили , что Блинкен является основным поклонником разрешения на удары по российской территории и активно продвигает эту идею в кабинетах администрации Байдена.

Кроме того, спикер Госдепартамента Мэтью Миллер в одном из последних интервью заявил , что позиции внешнеполитического ведомства, Пентагона и Белого дома одинаковы, что наталкивает на мысль о тесной координации и возможных изменениях.

Помимо очевидных усилий Госдепартамента к давлению на Белый дом и Пентагон, присоединились и конгрессмены. Двухпартийная группа из Комитета по разведке Палаты представителей направила специальное письмо министру обороны Ллойду Остину, в котором призвала немедленно разрешить украинцам использовать американское оружие для атак на российские объекты инфраструктуры. Сам спикер Палаты представителей Майк Джонсон , блокировавший большой пакет помощи Украины, в комментариях медиа заявил, что Украина должна сама решать, как ей воевать.

Как вести переговоры с Вашингтоном?

Наиболее убедительными компонентами в разговорах с Белым домом должен стать военный, дипломатический и медийный.

Украина решительно доказывает, что даже несмотря на удары вглубь российской территории собственным оружием, Кремль не отвечает чем-то более серьезным, чем то, что он делал до этого. Фактически, развеивается миф о "красных линиях", и это дает понимание Вашингтону, что угрозы Путнина об эскалации остаются лишь разговорами.

Рычагом, который может изменить позицию США, является в том числе и решимость других союзников. Несмотря на то, что очень часто Вашингтон является ориентиром решений по Украине, в период определенных кризисов все может происходить наоборот. Здесь необходимо упомянуть предоставление новых видов вооружения, а также решительную поддержку Украины со стороны европейских государств во время политической саги в американском Конгрессе по принятию масштабного пакета помощи. Именно инициативность союзников в других точках планеты может побудить США изменить мнение о политике запрета и помочь еще раз сдержать наступление РФ.

Украинская дипломатия, как на официальном, так и на местном уровнях в Соединенных Штатах, также может помочь в изменении политики Вашингтона. Во время длительных политических переговоров по 60-миллиардному пакету помощи, дипломатами и общественными активистами было сделано очень многое для того, чтобы каждый сенатор и конгрессмен услышал, для чего Украине нужна эта поддержка. На этот раз решение намного проще и требует меньшей консенсусной поддержки, более того, будет приниматься сторонами, которые с первого дня войны были привержены Киеву. Активизация медийности и представление важности вопроса может стать рычагом важного решения со стороны Белого дома, Пентагона и Государственного департамента.

Вопрос разрешения на удары по российской территории американским оружием является ключевым в современных реалиях. На фоне обострения ситуации на фронте и необходимости усиления обороноспособности Украины, эта тема актуальнее, чем когда-либо. Успешность результата потребует комплексного подхода, включая военные аргументы, дипломатическую поддержку союзников и активную медийную кампанию. Изменение политики Вашингтона возможно, но требует слаженных усилий на всех уровнях и значительных усилий всех сторон.