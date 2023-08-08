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Удары по кораблям РФ в Черном море. Эксперты назвали главные цели и задачи Украины

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Вторник 08 августа 2023 17:40
Удары по кораблям РФ в Черном море. Эксперты назвали главные цели и задачи Украины Фото: русский корабль (GettyImagеs)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Кава
Эксперт: Владислав Селезнев

Украина атаками по российским кораблям в Черном море заявляет свои права на обеспечение безопасности судоходства и хочет очистить акваторию от врага.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и военный эксперт Владислав Селезнев.

По мнению Селезнева, атакуя корабли РФ в акватории Черного моря Украина заявляет свои права на обеспечение безопасности судоходства.

"Неважно, перевозил ли он раньше горючее для армии в Крыму или в Сирии. Украина в любом случае показала всему миру, что имеет как минимум план борьбы с вражеским флотом. И пока страны НАТО такие, как Румыния, Болгария и Турция думают над тем, как ответить на попытки РФ превратить Черное море в свое внутреннее, Украина работает над тем, чтобы закрыть российские корабли в бухтах», – добавил он.

А вот, по мнению Мусиенко, следующей целью вполне могут стать российские ракетоносители.

"Любые корабли, которые снабжают армию врага топливом, оружием и всем необходимым, являются для нас абсолютно законными военными целями", - отметил он.

По его словам, такими атаками Украина намерена создать большие проблемы для россиян на море, в том числе логистические. И с большой вероятностью украинским надводным дронам эта задача по силам.

Подробно о ситуации на юге Украины и ситуации в Черном море читайте в материалеРБК-Украина.

Атака морских дронов на Новороссийск

В ночь на 4 августа морские дроны атаковали портовый город Новороссийск. Сначала взрывы раздавались в районе Южной Озеровки, а уже позже серия прогремела в Мисхако.

Минобороны России, как всегда, заявило об "отражении" атаки, однако позже в сеть попали фотографии с поврежденным кораблем.

Источники агентства в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".

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Удары по кораблям РФ в Черном море. Эксперты назвали главные цели и задачи Украины
Удары по кораблям РФ в Черном море. Эксперты назвали главные цели и задачи Украины
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