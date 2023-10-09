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Удары по базам боевиков и влияние Ирана на атаку ХАМАС: главные события в Израиле за ночь

Фото: Израиль нанес серию ударов по военной инфраструктуре боевиков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Авиация Израиля прошедшей ночью нанесла серию точных ударов по военной инфраструктуре боевиков. В свою очередь, террористы выпустили несколько сотен ракет по центральным и южным регионам страны.

О главных событиях вторжения боевиков ХАМАСа в Израиль за прошедшую ночь читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: CNN, Times of Israel. Telegram Вооруженных сил Израиля, Wall Street Journal.

Боевые действия

Израильские военные ночью нанесли серию авиационных ударов по объектам военной инфраструктуры в Секторе Газа. В частности, ракетами уничтожено несколько командных пунктов и лагерей боевиков.

Боевики ХАМАС ночью дважды обстреляли город Ашкелон с применением ракет. В результате удара в жилой дом пострадал ребенок. Боевики заявили, что только по Ашкелону ночью выпустили более 100 ракет.

По данным ряда источников, в ходе боевых действий 7 и 8 октября, боевики ХАМАС взяли в плен более 100 человек, среди них и военные. Кроме того, ранее глава "Исламского джихада" Зиад ан-Нахала заявил, что представители его группировки удерживают в плену более 30 израильтян, похищенных в секторе Газа.

Военная помощь Израилю от союзников

В связи нападением боевиков на Израиль, США направили свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря. Сообщается, что корабли прибудут к берегам Израиля через несколько дней.

Кроме того, по данным дипломатических источников, США в ближайшее время перебросят около 20 истребителей на Ближний Восток в рамках плана по укреплению позиций американских сил в регионе.

Израиль также запросил у США управляемые бомбы и дополнительные средства противовоздушной обороны на фоне вторжения сил ХАМАС в страну. Сообщается, что это ключевые средства для нанесения ударов по боевикам и соответственно отражения их ракетных атак.

Влияния Ирана на вторжение ХАМАСа в Израиль

Также стало известно, что представители иранских спецслужб помогли боевикам ХАМАСа спланировать атаку на Израиль и дали разрешение на ее проведение в ходе встречи в Бейруте в начале октября.

По словам ряда источников, офицеры иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) работали с ХАМАСом с августа над разработкой плана серии воздушных, наземных и морских вторжений.

Для успеха данной операции Иран отложил другие региональные конфликты, в частности противостояние с Саудовской Аравией в Йемене, чтобы направить ресурсы КСИР на координацию, финансирование и вооружение ХАМАСа и "Хезболлы".

Ключевые события за прошлую ночь, связанные с нападением ХАМАСа на Израиль, – в материале РБК-Украина.

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