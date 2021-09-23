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В "Ударі" запропонували збільшити в бюджеті-2022 фінансування спорту до 1% ВВП

Автор: Наталія Гурковська

Будущее "золото" Украины на олимпиадах зависит от поддержки спорта. На это нужно предусмотреть в госбюджете-2022 не менее 1% ВВП.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови виконкому партії "УДАР Віталія Кличка" Артура Палатного на сторінці в Facebook.

Він звернув увагу, що у держбюджеті на наступний рік на підтримку молоді та спорту передбачено навіть менше коштів, ніж було виділено в поточному році. І це на фоні не надто гарних результатів, які продемонструвала Україна на Олімпіаді-2020.

"Вважаю, що на підтримку молоді та розвиток спорту потрібно передбачати не менше 1% ВВП. Адже від молоді залежить майбутнє сильної України. А розвиток масового спорту - це запорука "золота" України на майбутніх Олімпіадах. І це надважливе питання не можна відкладати на потім. Щоб отримати результати завтра, підтримка має бути надана сьогодні, тут і зараз", - заявив Палатний.

Голова виконкому партії "УДАР Віталія Кличка" також вважає неприйнятним підвищувати фінансування спорту за рахунок збільшення фіскального тиску на малий та середній бізнес, а також всіх українців.

"Уряд "на папері" готовий виділити на розвиток спорту ще додаткових 4 млрд грн, окремо від бюджету. Але лише за умови, що буде проголосований скандальний законопроект №5600, який називають зашморгом на шиї малого та середнього підприємництва та всіх українців. Виглядає так, що гроші на спорт мають забрати з кишень простих громадян. Це є неприйнятним", - підкреслив Палатний.

Як повідомлялося, раніше Палатний заявляв, що якщо створити умови для розвитку масового спорту, проблем зі здоров'ям нації і кількістю олімпійських чемпіонів не буде.

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Артур Палатний