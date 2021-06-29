В "Ударі" Кличка розповіли, як зупинити виїзд молоді за кордон

Державні програми для молоді мають давати результат за рік-два, а не у віддаленому майбутньому, адже молодь не готова довго чекати змін і поїде за кордон.

"Молодь потребує "майбутнього" вже та зараз. Це інше покоління, яке живе у відкритому світі. Воно не готове чекати 5-10-15 років, як це було з їхніми батьками. Державні програми мають насамперед орієнтуватися на теперішнє і давати результат за рік-два. Взагалі я вважаю, що меседж "молодь - це наше майбутнє" абсолютно хибний. Молодь - це наше сьогодення. І треба забезпечити можливість здобути їй якісну освіту, придбати житло, отримати підтримку інноваційних стартапів вже сьогодні", - заявив Палатний

Голова виконкому "УДАРу Віталія кличка" наголосив на тому, що державна молодіжна політика є питанням національної безпеки, адже масовий виїзд молоді ставить під загрозу потенціал країни.

"Проблема молоді - це проблема національної безпеки. Адже масовий виїзд молодих людей з країні ставить під загрозу інтелектуальний, демографічний потенціал країни та перспективу її розвитку загалом", - пояснив Палатний.

Він зазначив, що партія "УДАР Віталія Кличка" працює над залучення нового покоління до управління країною.

"Партія "УДАР" - це молода партія і ми завжди приділяли молоді особливу увагу. Я впевнений, що сьогоднішня українська молодь вже за кілька років візьме на себе відповідальність за країну та буде ухвалювати найважливіші рішення, від яких залежить її доля. Переконаний, це дасть свої результати. Нове покоління, яке виросло без радянських стереотипів, зробить Україну сильною, успішною і розвиненою країною, де не буде місця корупції, бюрократії та байдужості. Головне - приділяти достатню увагу молодіжній політиці, дослухатися до голосу молоді і давати їм усі необхідні інструменти для змін", - підсумував Палатний.