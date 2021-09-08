В "УДАРі" Кличка пропонують вилучити із податкового законопроекту норми, які посилюють тиск на бізнес

За її словами, ухвалення цього законопроекту негативно вплине на добробут і фінансовий стан багатьох українських родин, призведе до зубожіння середнього класу в Україні.

"Президентська монобільшість вчергове намагається без обговорення та всупереч інтересам українського суспільства ухвалити фіскальний проект, зараз це №5600. Прийняття цього проєкту призведе до збільшення корупції та подальшого росту цін як на споживчі товари, так і на нерухомість", - вважає Продан.

Вона також наголошує, що цей законопроект насправді посилює фіскальний тиск на дрібне підприємництво, а також на простих громадян.

"Він спрямований не проти олігархів, як про це заявляють урядовці та провладні депутати, а проти того, щоб українці ставали заможнішими", - додає вона.

За її словами, обкладання ПДВ угод купівлі-продажу нерухомості та підвищення ПДФО на угоди з продажу квартир, запровадження мінімального податкового зобов’язання для фермерів та розширення бази оподаткування їхнього доходу, надання податківцям права без рішення суду брати в заставу майно платників податку, які оскаржують донараховані суми, - все це буде оплачено не олігархами, а всіма споживачами, молодими сім’ями та пенсіонерами.

"УДАР Віталія Кличка" пропонує владі відмовитися від політики посилення фіскального тиску на малий бізнес і перейти до рішень, які дозволять бізнесу бути незалежним від влади: захистити право власності, встановити прозоре адміністрування податків, забезпечити ефективне обмеження монополій, спростити та уніфікувати дозвільну систему завершити судову реформу.

"Влада, яка дбає про добробут громадян України та розвиток економіки, повинна не вигадувати «податки на повітря», необмежено посилюючи фіскальний тиск та збільшуючи ціни, а створювати комфортні умови для бізнесу та максимально забезпечувати умови для створення робочих місць", - наголосила Продан.