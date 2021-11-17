ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В "Ударі" Кличка назвали закон про столицю "небезпечним прецедентом"

Новость на русском →
Київ, Середа 17 листопада 2021 15:10
В "Ударі" Кличка назвали закон про столицю "небезпечним прецедентом" Фото: голова виконкому партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Наталія Гурковська

Закон про столицю від "слуг", який Верховна рада може проголосувати вже на цьому пленарному тижні, - це пілотний проект зі згортання місцевого самоврядування в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови виконкому "УДАРу Віталія Кличка" Артура Палатного.

"Слугам" дали відмашку вже на цьому сесійному тижні проголосувати за закон про столицю 2143-3. Киян позбавляють можливості керувати столицею: замість всенародно обраного мера влада хоче поставити "100% свою людину". Але йдеться про більше, ніж про Київ. Закон про столицю - це пілотний проєкт зі згортання місцевого самоврядування в Україні. Промовчати сьогодні та дозволити владі підім’яти під себе столицю - завтра той самий сценарій буде реалізовано по всій країні", - заявив Палатний.

За його словами, влада вирішила діяти зухвало, нехтуючи здоровим глуздом та несприйняттям своїх дій українцями. Вона нехтує волею киян, думкою депутатів та європейської спільноти.

"Слуги" нехтують думкою депутатів, а тому планують ухвалити законопроект про столицю за спецпроцедурою, коли народних депутатів позбавляють права вносити правки. "Слуги" нехтують думкою європейської спільноти, а тому не чекають висновків Венеційської комісії. Вони розуміють, що висновок буде далеким від «позитивного». "Слуги" нехтують волею киян, а тому намагаються усунути від управління столицею обраного киянами мера та відсувають вибори до районних рад у Києві на 2025 рік", - зазначив керівник виконкому "УДАРу".

Він закликав усіх не дозволити владі підім'яти під себе місцеве самоврядування.

"Ми маємо не дозволити владі ухвалити антиконституційний закон про столицю. Закон має ухвалюватися лише на підставі висновків Венеційської комісії із залученням українських і міжнародних експертів та громадськості", - наголосив Артур Палатний.

Як повідомлялося, раніше Палатний заявляв, що у громад мають залишитися бюджети розвитку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артур Палатний
NEWS
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
DAILY
Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"