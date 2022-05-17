Удар по заводу Knauf в Донецькій області: жертв та постраждалих немає
Завод "Knauf Україна" у Донецькій області було атаковане сьогодні російською авіацією. Під час авіаудару ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
За його словами, від ударів постраждали приміщення підприємства, зайнялася пожежа. Рятувальники ДСНС намагаються її приборкати.
"Вкотре росіяни атакують виключно цивільний об'єкт. Вони навмисне руйнують промисловість Донецької області, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками й десятиліттями. Але вони не врахували того, наскільки затятими є українці. Вистоїмо. Виборемо. Відбудуємо", - написав Кириленко.
Нагадаємо, у Соледарі (Донецька область) прогримів сильний вибух. За неперевіреною інформацією, інцидент стався на заводі Knauf.
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