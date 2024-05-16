"УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете выразил поддержку грузинскому народу

"Сегодня в городе-побратиме Киева – Тбилиси – происходят фундаментальные события. Борьба за демократию, свободу, борьба против кремля, за свое единство. Даже проблемы у нас братские, с одними лицами, которые не меняются уже несколько десятков лет. Мы выражаем солидарность с борьбой грузинского общества за свободу, независимость, демократию. Но против попыток подавить гражданское общество", - говорится в заявлении фракции.

В "УДАРе Виталия Кличко" отметили, что с волнением наблюдают за попытками принять законопроект «об иностранных агентах», скопированный с аналогичного закона, принятого в авторитарном Кремле. И призвали грузинское правительство к диалогу с обществом.

"Мы обеспокоены тем, что закон об иностранных агентах может подорвать стремление Грузии к европейской интеграции. И верим в то, что Грузия может измениться. Потому что евроатлантическое будущее у нас с вами общее. Грузинское правительство должно уважать ненасильственные протесты и вступить в диалог, а не подавлять их", - подчеркнул в своем выступлении Дмитрий Белоцерковец.

Народ Грузии имеет право определять путь своей страны без принуждения, подчеркнули в УДАРе.

"Мы выражаем свою поддержку гражданскому обществу. Общественные организации и независимые медиа критически важны для здоровой демократии. Зато закон об иностранных агентах, скопированный с авторитарной России, может подавить эти важные голоса и подорвать доверие общественности к власти", - говорится в заявлении.