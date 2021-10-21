"Удар" бачить великі ризики у соціальних показниках, які уряд закладає на 2022 рік

"Мінімальна заробітна плата протягом року має зрости на 200 грн, або на 3%. А інфляцію уряд показує в 6%. Хоча я не вірю в це. Ми бачимо, як зростають ціни, а нас чекає ще опалювальний сезон. Але якщо взяти навіть прогноз уряду, зростання цін в два рази випереджає зростання зарплат. За ті 20 років, що я займаюся соціальною політикою, я такого у нас в Україні ще не бачив. Тобто це вперше в історії уряд прямо говорить, що навіть не компенсує працюючим людям інфляцію в державі. На мій погляд, це неприпустимо", - підкреслює Розенко.

Він нагадує, що Зеленський обіцяв в Україні зарплати, як в Польщі. Втім, наступного року мінімальна зарплата в Польщі зросте приблизно на 1,5 тис. грн, а в Україні - лише на 200 грн. При цьому інфляція може бути значно більшою, ніж передбачає уряд. А у громад та регіонів можуть виникнути проблеми з виплатою надбавок до зарплат для бюджетників.

"Сьогодні уряд фактично змушує ОТГ, міста та містечки заключати контракти на газ по 50 грн і обіцяє частково компенсувати витрати, щоб утримати ціни для населення. Але де ця компенсація для місцевих бюджетів у проєкті держбюджету на наступний рік? Її немає. Тож місцеві органи влади будуть зобов’язані десь знайти кошти, щоб самостійно компенсувати зростання тарифів. Тобто вони змушені будуть забрати з місцевих бюджетів всі кошти і передати НАК "Нафтогазу" як плату. Вже сьогодні місцеві органи влади попереджають, що у них не буде можливості платити надбавки вчителям та медикам, оновлювати житлово-комунальне господарство. Вже сьогодні вони вимушені піднімати ціни на проїзд в комунальному транспорті. Уряд має чітко виконати меморандум, який він підписав з громадами, і передбачити компенсацію в бюджеті-2022", - наголошує Розенко.

Також він застерігає від подальшого скорочення числа субсидіантів. Адже на субсидії у бюджеті-2022 році закладається майже на 10 млрд грн менше, ніж цьогоріч.

"У 2017 році майже 7 млн домогосподарств отримували субсидії, а сьогодні - менше 2,5 млн. За ці роки у нас що, зарплата в три рази збільшилася чи пенсія? Чи, може, тарифи зменшилися в два рази, як обіцяв президент Зеленський? Ні, цього не відбулося. Зарплати заморожені, пенсії заморожені, тарифи зростають, а кількість субсидіантів зменшується. Величезна сума боргу українців за житлово-комунальні послуги - 70 млрд грн - вже свідчить про те, що система субсидій не працює. Що не всі, хто потребує субсидій, їх отримують", - констатує Розенко.