Удар з центру поля, гол Ярмоленка і гармата Данії у ворота Росії: топ-голи групового етапу Євро

Гол Патріка Шика з центру поля у ворота Шотландії

Цілком рядовий матч Чехія - Шотландія отримав особливу увагу всіх світових ЗМІ. Постарався Патрік Шик. Форвард чехів зарядив майже з центру поля, коли побачив, що воротар Шотландії Девід Маршалл пішов занадто далеко з воріт.

Голкіпер на повному ходу біг до своїх воріт, але удар Патріка Шика був занадто своєчасним і точним, щоб не стати гольовим.

Гол Андрія Ярмоленка у ворота Нідерландів, який відродив інтригу

Перший матч України на Євро проти Нідерландів складався не кращим чином. Сильна гра і моменти Нідерландів біля воріт Георгія Бущана втілилися в два голи господарів поля в другому таймі.

Здавалося, що гра вже зроблена. Але потім Андрій Ярмоленко обвідним ударом влучив у верхній кут воріт і повернув інтригу в матч. Але ми в підсумку програли 2:3.

Гол Аарона Ремзі у ворота Туреччини після шикарної передачі Гарета Бейла

Матч Уельс - Туреччина в Баку був фактично домашнім для турків. І передбачалося, що це може допомогти Туреччині перемогти після розгрому від Італії в першому турі. Але цього не сталося і Уельс по грі знищив суперника, а Ремзі впорався із завданням прийняти пас від Бейла і забити з нього. Уельс переміг тоді 2:0.

Гол Кевіна де Брейне у ворота Данії. Бельгійці все ж обіграли данців у найскладнішому поєдинку

Вдома збірна Данії дуже сильно зіграла проти одного з фаворитів турніру - збірної Бельгії. Данці швидко повели в рахунку і тримали перевагу. Після перерви ситуація змінилася. Багато в чому завдяки Кевіну де Брейне. Півзахисник проводив перший матч після травми, але показав, що знаходиться у відмінній формі.

Гол Кріштіану Роналду у ворота Німеччини після блискучої контратаки

Окремо змушує про себе говорити на Євро Кріштіану Роналду. Форвард в 36 років залишається лідером Португалії і видатним футболістом всіх часів. У матчі проти німців португальці вибігли в стрімку контратаку, яку, після жвавого спурта, завершив Роналду. Дивитися на його 14-секундний забіг зі штрафної в штрафну можна вічно.

Гол Джердана Шачірі у ворота Туреччини

Туреччина воістину виявилася пасажиром на чемпіонаті Європи. Команда Шенола Гюнеша програла всі три поєдинки і вирушила додому.

В останньому матчі проти Швейцарії Туреччина програла 1:2, а один з голів забив Джердан Шачірі. Він доводить свою профпридатність і важливість для збірної, незважаючи на статус резервіста в "Ліверпулі".

Гол Феррана Торреса п'ятою у ворота Словаччини

Форвард Іспанії Ферран Торрес вийшов на заміну в матчі проти Словаччини і через 44 секунди вже святкував гол. І дуже стильний гол. Після розіграшу кутового все завершилося витонченим ударом п'ятою від Феррана. Цей матч Іспанія виграла 5:0.

Надпотужний гол Андреаса Крістенсена у ворота Росії

Данія розгромила Росію в Копенгагені і відправив росіян відпочивати. Данці забивали, переважно, красиво, але найкращим ударом відзначився захисник Андрес Крістенсен, який вдало приклався здалеку на добиванні після масованої атаки данців. Справжній фурор, справжня гармата.

Гол Роберта Левандовскі у ворота Швеції після контратаки

Суперфорвард Роберт Левандовскі змусив понервувати українських уболівальників, які дивилися матч Швеція - Польща. У цій зустрічі для виходу в плей-офф збірної України потрібно було, щоб шведи не програли полякам. Рахунок 2:0 на користь Швеції цілком влаштовував і радував, але через кілька хвилин Левандовскі завершив контратаку Польщі, як і повинен один з кращих нападників у світі.

Потім рахунок став 2:2 і став зовсім страшно, але шведи не підвели і виграли 3:2. Але це вже справи не стосується. А гол крутий.

Звичайно, ми не показали вам всі круті голи чемпіонату Європи. Їх було куди більше. І цілком ймовірно, що безліч шикарних м'ячів ще попереду. Тому стежимо пильно за Євро-2020. Далі-плей-офф, де не можна допустити помилок нікому.