Удар по Сумам: ФК "Динамо" призвал мировое сообщество помочь Украине

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) опубликовал заявление в ответ на очередную российскую атаку по гражданским в Сумах. В обращении клуб назвал удар "очередным бесчеловечным преступлением" и призвал международное сообщество усилить поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Подлый удар по гражданским в Сумах, десятки убитых и раненых. Удар двумя баллистическими ракетами по центру города. Удар, единственной целью которого была смерть и только смерть украинцев", - говорится в заявлении.
В клубе подчеркнули, что ежедневные убийства украинцев на фронте и в тылу не должны стать рутиной, и что мир не должен привыкать к таким преступлениям.
"Это должно прекратиться. Помогите нашей стране защитить себя, помогите остановить эту зверскую орду, которая умеет только убивать и калечить людей", - отметили в "Динамо".
Футбольный клуб призвал предоставить Украине больше оружия и финансовой помощи, подчеркнув, что только после этого может наступить дипломатическое урегулирование.
"К сожалению, дипломатия со стороны России выглядит именно так, как мы увидели это сегодня", - говорится в обращении.
"Динамо" выразило соболезнования семьям погибших в Сумах и в других украинских городах, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны РФ.
Напомним, что враг атаковал город Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в частности, на улице, в автомобилях и общественном транспорте. Как сообщили в Сумской МВА, именно второй удар стал тем, который привел к большим человеческим потерям.
Отметим, что по состоянию на 14:10 было известно о 32 погибших, а по состоянию на 15:35 о 99 пострадавших.
Подробно об атаке на город Сумы - читайте в материале РБК-Украина.
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