Удар по штабу РФ в Севастополе корректировали жители города и партизаны, - АТЕШ
Жители Севастополя и партизаны помогли украинским военным ударить по российскому штабу Черноморского флота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АТЕШ в Telegram.
"АТЕШ и севастопольцы корректировали удар по штабу Черноморского флота в Севастополе", - сказано в сообщении военного движения украинцев и крымских татар.
Фото: дым над штабом Черноморского флота РФ в Севастополе (t.me/atesh_ua)
В АТЕШ уточнили, что уже долгое время собирают информацию о военных объектах по Севастополю и местах размещения противовоздушной обороны. Такая информация помогла ВСУ оценить обстановку и успешно нанести удар по штабу врага.
Участники движения также поблагодарили российское Минобороны за задержки выплат военным, которые "помогают привлечь к сотрудничеству офицеров из Черноморского флота РФ".
Атака на штаб РФ в Севастополе
Напомним, сегодня, 22 сентября, в Севастополе прогремели взрывы. Позже выяснилось, что по штабу Черноморского флота РФ в городе был нанесен удар.
В сети публиковали видео, на которых можно было заметить значительные повреждения здания и столб дыма.
Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.
Более детально об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.
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