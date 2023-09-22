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Удар по штабу РФ в Севастополе корректировали жители города и партизаны, - АТЕШ

Севастополь, Пятница 22 сентября 2023 18:39
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Удар по штабу РФ в Севастополе корректировали жители города и партизаны, - АТЕШ Фото: удар по штабу РФ в Севастополе корректировали жители города и партизаны (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Жители Севастополя и партизаны помогли украинским военным ударить по российскому штабу Черноморского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АТЕШ в Telegram.

"АТЕШ и севастопольцы корректировали удар по штабу Черноморского флота в Севастополе", - сказано в сообщении военного движения украинцев и крымских татар.

Фото: дым над штабом Черноморского флота РФ в Севастополе (t.me/atesh_ua)

В АТЕШ уточнили, что уже долгое время собирают информацию о военных объектах по Севастополю и местах размещения противовоздушной обороны. Такая информация помогла ВСУ оценить обстановку и успешно нанести удар по штабу врага.

Участники движения также поблагодарили российское Минобороны за задержки выплат военным, которые "помогают привлечь к сотрудничеству офицеров из Черноморского флота РФ".

Атака на штаб РФ в Севастополе

Напомним, сегодня, 22 сентября, в Севастополе прогремели взрывы. Позже выяснилось, что по штабу Черноморского флота РФ в городе был нанесен удар.

В сети публиковали видео, на которых можно было заметить значительные повреждения здания и столб дыма.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.

Более детально об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

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