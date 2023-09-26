Удар "Шахедов" по переправе на Дунае сняли с румынского берега

По данным издания, движение через пункт пропуска Исакча полностью закрыто из-за сегодняшних обстрелов с украинской стороны (Орловка Измаильского района). Два парома, обеспечивающие переправу с одного берега Дуная на другой, стоят на якоре на румынском берегу.

На кадрах, снятых с таможни Исакча, можно увидеть огромное пламя от взрывов. Тот, кто снял видео, кричит своим коллегам на барже, чтобы они как можно быстрее покинули порт.

Местные жители Исакче говорят, что ночью они слышали громкие звуки и видели пять-шесть дронов.

Ночная атака

Напомним, ночной удар "Шахедов" 26 сентября был направлен на припортовую и пограничную инфраструктуру Одесской области.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область.

"Силы противовоздушной обороны работали чрезвычайно напряженно. Большинство дронов сбито. К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру", - написал он.

По его данным, пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второму с тяжелой травмой руки госпитализировали. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись.