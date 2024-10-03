Удар России по пятиэтажке в Харькове: жителей дома эвакуируют

Также эвакуируют жителей близлежащих домов, квартиры которых пострадали от взрыва. Всем желающим будут предоставлены места в общежитиях города.

В результате взрыва выбиты сотни оконных стекол. Пять домов отключили от электричества.

Возле места прилета будет организована точка, где местные жители смогут выпить горячего чаю и перекусить, сообщил Терехов.

Также, по его словам, до десяти увеличилось количество пострадавших. Среди них трехлетний ребенок.

Синегубов сообщил, что под завалами разрушенного оккупантами дома могут находиться люди. Спасательная операция продолжается.

Обновлено в 00:40. По данным ГСЧС, произошло разрушение фасадной части и 4 квартир на 4-м и 5-м этажах. Произошло возгорание конструктивных элементов дома и 2 автомобилей на площади 65 м кв.