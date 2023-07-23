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Удар россиян по Одессе: один человек погиб, 18 - получили ранения

Фото: российские войска ночью обстреляли Одессу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Одессе сегодня ночью, 23 июля. В результате атаки есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Сообщается об одном погибшем гражданском в результате ночного обстрела оккупантами.

"По состоянию на 03.00 в Одессе 18 пострадавших, среди которых 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети", - говорится в сообщении главы Одесской ОВА.

По словам Кипера, информация о количестве пострадавших в будущем может измениться. Бригады скорой помощи работают на местах.

Ночная атака россиян по Одессе 23 июля

Россия после выхода из "зерновой сделки" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Также враг применяет дроны и ракеты разных типов для ударов по Херсонской и Николаевской областях, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.

Так, ночью 23 июля оккупанты совершили очередную комбинированную атаку по городу и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". По данным ОВА, в результате обстрела повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Сообщается, что в результате массированного обстрела поврежден Спасо-Преображенский собор в городе, также имеют повреждения многоєтажные дома.

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