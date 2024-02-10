RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар россиян по Харькову: спасатели обнаружили погибшего человека

Фото: спасатели обнаружили погибшего человека (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Харьковская областная прокуратура сообщила об одном погибшем вследствие атаки россиян "Шахедами" по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

"Обнаружено тело одного погибшего человека", - сообщили в прокуратуре.

По словам главы областного ведомства Александра Фильчакова, поисково-спасательные работы продолжаются.

"Количество пострадавших может увеличиваться", - сказал Фильчаков.

Атака россиян по Харькову 9 февраля

Российские войска атаковали Харьков "Шахедами". В городе были слышны взрывы.

К слову, беспилотники атаковали АЗС в Харькове. Сгорело 14 домов из-за разлива топлива.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе, повреждена гражданская инфраструктура

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украинедрони