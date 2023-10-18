Удар россиян по Дружелюбовке: количество жертв возросло

По данным главы ОГА, количество погибших в результате удара оккупантов по частному жилому дому в с. Дружелюбовка Изюмского района, произошедшего в ночь на 15 октября, увеличилось до 3 человек.

"Сегодня спасатели, которые продолжали поисковые работы под завалами, нашли тело гражданского 31-летнего мужчины. Это сын мужа и жены, которые также погибли в ночь российского обстрела", - пояснил Синегубов.

Напомним, мы сообщали, что россияне 15 октября обстреляли Харьковскую область.

Ситуация в Харьковской области

Российские террористы почти каждый день наносят удары по региону. Чаще всего под огонь попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта.

Например, как рассказывал Синегубов, за прошедшие сутки террористы обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. В частности:

в Волчанске в результате обстрелов был поврежден многоэтажный жилой дом. Без пострадавших;

также под огнем были Купянск, Лиман Первый, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка и другие населенные пункты.

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