Удар РФ по центру Харькова: появились первые фото последствий

В результате российского ракетного обстрела Харькова этим утром в центре города были повреждены и разрушены жилые дома, произошел пожар, есть раненые и погибший среди гражданских. Появились первые фотографии последствий вражеских обстрелов в Киевском и Основянском районах города.

Кадры с места происшествия в Харькове и последствия обстрела - в материале РБК-Украина .

В публикации используются материалы с Telegram министра внутренних дел Игоря Клименко и Харьковской областной прокуратуры.

Чиновник подчеркнул, что эта атака по Харькову стала очередным прицельным ударом России по гражданским людям.

"Под развалинами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы. 2 человека спасли сотрудники ГСЧС. Повреждены 2 многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом", - рассказал глава МВД.

Последствия ракетного обстрела Харькова утром 6 октября (фото: t.me/Klymenko_MVS)

На месте вражеского удара возник пожар площадью 50 квадратных метров, сотрудники экстренных служб уже ликвидировали огонь

В прокуратуре сообщили, что при процессуальном руководстве Киевской и Слободской окружных прокуратур г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Фото: последствия ракетного удара по Харькову 6 октября

Ракетный удар по Харькову 6 октября

Этим утром российские оккупанты атаковали центр Харькова. В результате атаки, по последним данным, в Киевском районе города травмированы шесть мирных жителей: три женщины и три мужчины, а в Основянском районе 7 травмированных, среди них 11-месячный мальчик. Из-под завалов спасатели извлекли тело его погибшего 10-летнего брата. Погиб ребенок.

Взрывы раздались около 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу.

Подробности вражеского ракетного обстрела Харькова - читайте в материале РБК-Украина.