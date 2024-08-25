Удар РФ по гостинице в Краматорске: под завалами нашли тело, это может быть журналист

В ночь на 25 россияне нанесли ракетный удар по гостинице "Сапфир" в Краматорске. В результате атаки ранены шесть гражданских и один погибший, который может быть журналистом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Донецкой областной прокуратуры.

Согласно информации прокуратуры, из-под завалов разрушенной гостиницы в городе Краматорск деблокировано тело гражданина Британии, который погиб во время ракетной атаки со стороны военных РФ. Кроме того, ранения разной степени тяжести получили шесть человек.

"Напомним, 24 августа 2024 года, в 22:35, российские войска ударили по городу, вероятно, ракетой "Искандер-М". На территории разрушенного отеля получили телесные повреждения 4 журналиста иностранного медиа 38, 40, 41 и 46 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины получили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузии, резаные раны и ушибы тела.

Кроме того, травмировались 32 и 34-летняя горожанки, которые на момент вражеской атаки находились в своих домах.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.