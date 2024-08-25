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Удар РФ по готелю в Краматорську: під завалами знайшли тіло, це може бути журналіст

Неділя 25 серпня 2024 19:46
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Удар РФ по готелю в Краматорську: під завалами знайшли тіло, це може бути журналіст Фото: наслідки удару РФ по готелю в Краматорську (https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura/2969
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 25 росіяни завдали ракетного удару по готелю "Сапфір" у Краматорську. Внаслідок атаки поранені шість цивільних та є один загиблий, який може бути журналістом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Донецької обласної прокуратури.

Згідно інформації прокуратори, з-під завалів зруйнованого готелю у місті Краматорськ деблоковано тіло громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку військових РФ. Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей.

"Нагадаємо, 24 серпня 2024 року, о 22:35, російські війська вдарили по місту, ймовірно, ракетою "Іскандер-М". На території зруйнованого готелю дістали тілесні ушкодження 4 журналістів іноземного медіа 38, 40, 41 та 46 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіки отримали мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом ноги, контузії, різані рани та забої тіла.

Крім того, травмувались 32 та 34-річна містянки, які на момент ворожої атаки перебували у своїх оселях.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

Загиблим може бути журналіст

Нагадаємо, що агентство Reurets повідомляло про шість своїх журналістів, які перебували в готелі, по якому вдарила Росія. Один із них вважався безвісти зниклим. Тож, ймовірно, загиблою людиною може бути журналіст Reurets.

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