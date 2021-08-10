"Удар" пропонує з траншу МВФ підтримати підприємців, які постраждали від карантину

"Влада може піддатися спокусі використати "подарунок" від МВФ для "латання дірок" в бюджеті та підвищення власного рейтингу. "УДАР Віталія Кличка" закликає владу вчинити мудро та спрямувати ці кошти на підтримку та розвиток реального сектору економіки. Безповоротна грошова допомога від МВФ має бути спрямована на заходи, які дозволять суттєво покращити добробут українців не лише сьогодні", - говориться у заяві.

В партії вважають, що один з найкращих варіантів - спрямувати кошти МВФ на підтримку малого та середнього бізнесу, надавши йому доступ до дешевих кредитних ресурсів.Такі інвестиції, на переконання політсили, можуть створити підґрунтя для зростання економіки у короткостроковій перспективі.

Також "УДАР Віталія Кличка" вважає доцільним спрямувати допомогу від МВФ на завершення реформ, які є обов’язковою умовою для продовження співпраці з МВФ за програмою stand-by та для вступу України до ЄС та НАТО.

"Ефективна влада має бути далекоглядною та планувати розвиток держави не на місяць чи рік, а на десятиліття вперед. Допомога від МВФ має стати подарунком усім українцям, а не лише уряду", - зазначається в заяві.