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Удар по подводной лодке "Ростов". Эксперт оценил состояние флота РФ в Черном море

Фото: Украина крылатой ракетой поразила российскую подлодку "Ростов-на-Дону" (kchf.ru)
Автор: Наталья Кава, Данила Крамаренко

Поражение российской подлодки "Ростов" повлияет на количество ракетоносителей "Калибр" в Черном море.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий.

Эксперт напомнил, что российские субмарины в Черном море поочередно выходят на боевые нанесения для ударов по Украине. Среди них был и "Ростов-на-Дону".

"Она несет шесть торпед или четыре "Калибра" (крылатые ракеты морского базирования, - ред.) в одном залпе. Будем считать, теперь у россиян минус четыре "Калибры". Судя по всему, они потеряли один ракетоноситель, по крайней мере частично. на несколько месяцев ", – сказал он.

Стоит отметить, что лодка входит в состав 4-й отдельной бригады подлодок Черноморского флота РФ и получила название в честь российского города Ростов-на-Дону.

"Минус одна подлодка-носитель - это минус четыре пусковые установки для "Калибров". Но в прошлом месяце россияне ввели в состав фото ракетный корабль "Циклон", принимающий на борт 8 "Калибров". Так что плюс-минус, а пусковой потенциал увеличился на четыре. Хотя никто не сказал, что атаки прекратятся. Я считаю, будут и другие", - рассказал Заблоцкий.

Удар по оккупированному Севастополю

Напомним, сегодня, 13 сентября, Украина провела очередную успешную атаку на российские объекты в оккупированном Севастополе. Вероятно, в результате уничтожен большой десантный корабль "Минск", но самое интересное - поражена подлодка "Ростов-на-Дону".

Детальнее о том, как удалось поразить субмарину можно узнать в материале РБК-Украина.

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