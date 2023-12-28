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Удар по "Новочеркасску" снова усилит давление на Россию, - разведка Эстонии

Фото: большой десантный корабль "Новочеркасск" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Для Украины одним из самых больших достижений этого года стало вытеснение флота России в восточную часть Черного моря, а также в Азовское. К тому же уничтожение большого десантного корабля "Новочеркасск" снова усилит давление на страну-агрессора.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Российская Федерация продолжает пытаться давить на украинскую сторону, и, пожалуй, самым заметным событием на суше является взятие Марьинки в конце прошлой недели, откуда отступили украинские подразделения. В остальном на фронте особых изменений не произошло", - сказал Кивисельг, комментируя ситуацию на фронте.

Говоря об ударе по "Новочеркасску", он напомнил, что украинские войска и раньше проводили успешные атаки в Крыму.

По его словам, такая атака требует очень хорошего планирования, понимания того, где находятся средства российской ПВО. Это требует "хорошей подготовки и стечения обстоятельств".

"Безусловно, эта атака вновь усилит давление на Россию, чтобы она переместила свои подразделения как можно дальше от Крымского полуострова. Они также не могут использовать порты в Крыму, которые пригодны и эффективны с точки зрения их приемлемости, которые работают быстро. Теперь они вынуждены опрокидывать подразделения дальше, например, в порт Новороссийска, расположенный на территории РФ, а не на оккупированных территориях", - пояснил глава эстонской разведки.

Уничтожение "Новочеркасска"

Напомним, в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы смогли точным ударом уничтожить российский десантный корабль "Новочеркасск".

Позже выяснилось, что на борту корабля в момент удара находились дроны-камикадзе "Шахед", поэтому взрыв был очень мощным.

"Новочеркасск" стал очередным кораблем Черноморского флота РФ, который удалось уничтожить украинским защитникам.

Более детально об успешном ударе ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.

 

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