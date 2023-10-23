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Удар по больнице в Секторе Газа: CNN выяснило важную деталь

Фото: CNN выяснило важную деталь в обстоятельствах удара по больнице в Секторе Газа 17 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Журналисты провели собственное расследование и выяснили, что взрыв в больнице в городе Газа произошел, вероятно, из-за ракеты и отнюдь не из-за авиаудара Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, анализ издания свидетельствует о том, что ракета, запущенная из Сектора Газа, разорвалась в воздухе, и что "взрыв в больнице стал результатом частичного приземления ракеты на больничный комплекс".

"Я считаю, что это произошло - ракета вышла из строя и не упала целой. Видимо, она по какой-то причине развалилась в воздухе, и корпус ракеты врезался в автостоянку. Там остатки топлива вспыхнули и вспыхнули автомобили и другое топливо в больнице, что вызвало большой взрыв, который мы видели", - рассказал CNN Маркус Шиллер, европейский эксперт по ракетам, работавший над анализом для НАТО и ЕС.

Кроме этого, полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон сказал, что воздушный взрыв "соответствовал неисправной ракете", добавив, что полоса света соответствовала "ракете, сжигающей топливо при попытке достичь высоты".

В то же время журналисты отмечают, что без возможности получить доступ к месту событий и собрать доказательства с места событий "ни один вывод не может быть окончательным".

Удар по больнице в Газе

17 октября ХАМАС заявил, что Израиль ударил по больнице "Аль-Ахли" в Секторе Газа. Боевики утверждали о якобы 500 погибших и сотнях раненых гражданских, находившихся в госпитале.

Израиль в свою очередь отверг обвинения и заверил, что не причастен к удару по гражданской больнице. ЦАХАЛ утверждает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты "Исламского джихада".

18 октября спикер ЦАХАЛа заявил, что прямого удара по больнице в Газе не было. По его словам, была "осечка" ракеты "Исламского джихада", которая упала не на больницу, а на автостоянку поблизости.

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