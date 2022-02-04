"УДАР" Кличка може стати центром об'єднання політсил, - експерт

"З'їзд УДАРу продемонстрував, що Кличко повертається у велику політику. Кличко виступив із ініціативою скликати Національний форум єдності. Також на з'їзді представили економічний план партії та висунули кандидатом на 206 округ секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака. Але політика – це не лише зміст, а й форма. Форма теж була дотримана: значний список іноземних політиків, що надіслали свої відео-звернення (Дональд Туск, Елмар Брок, Карл Нехаммер). Але головне – гості з’їзду з українських політиків: Порошенко, Рудик із "Голосу", представники "Батьківщини" (Тимошенко не змогла за станом здоров'я)", - написав Карасьов.

Експерт дійшов висновку, що "УДАР" незабаром стане центром об'єднання політсил в Україні.

"Схоже, що в українській політиці розгорнулася боротьба: хтось перетягне Кличка на свій бік. Так чи інакше на це натякав кожен гість, що виступав. Сам Кличко у своєму виступі чітко заявив: на вибори "УДАР" піде сам. Тобто ні до кого приєднуватись він не збирається. Це зрозуміло. Але це не виключає моменту, коли приєднуватимуться вже до нього. І тут все може бути дуже цікавим: дуже ймовірно, що найближчим часом саме "УДАР" стане центром об'єднання політсил в Україні", - заявив Карасьов.

Загалом Кличко повертається у велику політику. І цим з’їздом він продемонстрував серйозність своїх намірів, резюмував політолог.