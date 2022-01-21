"УДАР" Кличка проходить до парламенту, - опитування

За даними опитування, рейтинг партій очолює партія "Європейська солідарність", яку готові підтримати 14% серед усіх опитаних та 22% серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором. За партію "Слуга народу" готові проголосувати 11% серед усіх опитаних та 18% серед тих, хто визначився, за "Опозиційну платформу - За життя" - 6% і 10% відповідно, за "Батьківщину" - 5% та 8%. Партію "Українська стратегія Гройсмана" підтримують 5% серед усіх опитаних та 7% серед тих, хто визначився, партію Мураєва "Наші" - 3% і 6% відповідно, партію Разумкова "Розумна політика" - 3% і 5% відповідно, партію УДАР - 3% та 5% відповідно, партію Шарія - 3% та 5% відповідно. Інші партії прохідного бар'єру не долають.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети у мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 19 січня 2022 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів. Електоральне опитування методом смартфон-інтерв'ю не дозволяє відображати картину передбачуваного голосування, оскільки панель не покриває сільських територій та старших вікових груп. Дані носять ілюстративний характері і відбивають ставлення мешканців міст до політичних лідерів країни.