"УДАР" Кличка пропонує знизити ставку ПДВ на продукти та компослуги

Вона наголосила, що це швидкий спосіб захистити громадян в умовах зростання цін.

«За минулий рік ціни на продукти зросли на 30%. Якщо у лютому 2021 продукти для борщу коштували 62 гривні, то цього року – 81 гривню. Інфляція сягає 10%. Це б’є по кишеням українців. Для захисту незахищених громадян ми пропонуємо запровадити нульову ставку ПДВ на виробництво і продаж продуктів харчування, житлово-комунальні послуги та енергопостачання для населення. Це дозволить реально знизити ціни на продукти харчування та житлово-комунальні послуги до 20%. Йдеться про окремо визначений перелік «соціальних продуктів» – хліб, молоко, окремі види м’яса тощо та товарний ланцюжок для їхнього виробництва. Це також дозволить стимулювати попит на товари українського виробництва», – заявила Продан.

Вона наголосила на тому, що податок на додану вартість давно перетворився на корупційну схему для фіскалів, тоді як громадянами змушені переплачувати за продукти 20%.

"ПДВ вже давно перетворився з важливого джерела наповнення бюджету на джерело багатомільярдної корупції, на якому гріють руки чиновники податкової та Мінфіну. Можливість у ручному режимі повертати чи не повертати ПДВ, вилучення обігових коштів у бізнесу, по суті перетворює посадових осіб фіскальних органів на людей, від яких залежить безперебійна робота підприємств з мільярдними оборотами. Через податкові "скрутки" держава регулярно втрачає до 60 млрд грн на рік. Через шахрайство з ПДВ довіру до цього податку значно підірвано, а сам порядок сплати податку чимало експертів називають згубним для бізнесу через необхідність сплачувати його до отримання доходу", - пояснила Продан.

Представниця "УДАРу" зазначила, що практика різних ставок існує в багатьох країнах Європи. Зокрема, в Польщі вже знизили ставку ПДВ на продукти харчування до 0%, а в усіх країнах ЄС планують зробити це одночасно орієнтовно з другого півріччя 2022 року.

Продан наголосила на тому, що ініціативу щодо нульової ставки ПДФ на продукти та комунальні послуги потрібно реалізувати невідкладно.

"Сьогодні настав час рішучих дій та нестандартних кроків. Влада не має права зволікати. Від нерозважливості й некомпетентності влади страждають українські громадяни, а бізнес не має ресурсів для розвитку", - підсумувала Продан.