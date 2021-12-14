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"Удар" Кличка підтримує підприємців у вимогах щодо відтермінування РРО

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 11:31
"Удар" Кличка підтримує підприємців у вимогах щодо відтермінування РРО Фото: "УДАР Віталія Кличка" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

"УДАР Віталія Кличка" підтримує вимоги підприємців і закликає владу відмовитися від введення з 1 січня обов’язкових "касових апаратів" для бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву на офіційному сайті партії.

В "УДАРі" переконані, додаткова фіскалізація під час коронакризи ускладнить роботу підприємців, знищить можливості для розвитку бізнесу та призведе до здороження товарів і послуг для всіх людей.

У заяві зазначено, що 25 листопада на сесії Чернігівської міськради за ініціативою підприємців ухвалено рішення про звернення до президента та Верховної ради України щодо відтермінування введення в дію РРО. Голова обласної організації "УДАРу Віталія Кличка", секретар міськради Олександр Ломако зазначив, що питання підтримала більшість депутатів Чернігівської міської ради, запропонувавши відкласти це рішення на 1 рік. Аналогічні звернення ухвалила низка інших місцевих рад.

"В останні роки бізнес клімат в країні погіршується. Такими рішеннями влада добиває малий і середній бізнес. Замість підтримки під час карантинних обмежень, малий бізнес затискають. Через це багато підприємців просто зупинять свою діяльність та поповнять біржу зайнятості", - зазначив голова Чернігівської обласної організації "УДАРу".

У партії вважають, що держава має надати комплексну підтримку бізнесу, а не посилювати фіскалізацію.

"Основою сильної держави є заможний середній клас. Саме малий та середній бізнес виступає стрижнем середнього класу в Україні. Він сам створює для себе та своїх родин гідний рівень життя. А також забезпечує зайнятість інших людей, отже, є ключовим для соціального розвитку країни та боротьби з бідністю. Тому замість тотальної фіскалізації та збільшення податкового і адміністративного тиску держава має надавати комплексну підтримку бізнесу. Для держави має стати пріоритетом впровадження принципів економіки можливостей, щоб кожна людина могла заснувати власну справу та забезпечувати гідне життя собі, своїм сім’ям та своїм працівникам. Тільки заможні громадяни можуть створити сильну державу", - вважають у партії.

"УДАР Віталія Кличка" пропонує зосередитися на трьох головних напрямках, які збільшать можливості для малого і середнього бізнесу та закладуть підґрунтя для зростання економіки: вдосконалення оподаткування - зменшення фіскального тиску на бізнес, фінансова підтримка - програми кредитування малого та середнього бізнесу, впровадження механізмів консультування для підприємців.

Як повідомлялось, раніше в "УДАРі Віталія Кличка" заявляли, що влада має покращувати бізнесклімат в країні реальними рішеннями для підприємців, а не розпіареними пустими прожектами на кшталт "ненароджених інвестнянь".

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