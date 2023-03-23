"УДАР" Кличко получил статус ассоциированного члена Европейской народной партии

Европейская народная партия (ЕНП) приняла решение повысить статус партии "УДАР Виталия Кличко" с наблюдателя к ассоциированному члену. Это решение было единогласно проголосовано во время Политической Ассамблеи ЕНП в Хельсинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕНП.

"Консолидированная поддержка европейским сообществом нашего стремления к защите главных ценностей цивилизованного мира - свободы и демократии - нашла свое отражение в повышении статуса партии "УДАР" с наблюдателя на ассоциированного члена ЕНП", - прокомментировал решение ЕНП лидер партии "УДАР" Виталий Кличко.

Он также отметил, что теперь "УДАР" стал полноправным членом семьи Европейской народной партии.

"Я благодарен большой семье Европейской народной партии за то, что доверяют нам и верят в нас. Это лучшая оценка со стороны европейского сообщества нашей деятельности по пути Украины в ЕС", - добавил Кличко.

Европейская народная партия (European People's Party, EPP) - объединенная политическая партия, основанная в 1976 году. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением, в которое входят 83 партии и партнеры из 43 стран. Представителями ЕНП являются действующий президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского парламента Роберта Мецолла. Также членами партии являются 9 руководителей стран ЕС и 3 руководителя других стран, 9 членов Европейской Комиссии и т.д.

Партия Кличко присоединилась к Европейской народной партии в 2013 году, получив статус наблюдателя.