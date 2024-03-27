"УДАР" Кличко в Киевсовете требует от ГУД открыть доступ к озеру Министерка

"Громада требует срочно убрать заборы и столбики вокруг озера Министерка - Редькино! Мы требуем от ГУД: убрать заборы, открыть берег озера для людей; отказаться от государственного акта на право постоянного пользования и вернуть земельный участок площадью 30 га территориальной общине города", - призвали депутаты УДАРа.

Он такжн отметил, что центральные власти не спешат идти на уступки общине и открывать прибрежную полосу.

"Удивительно, почему наши коллеги из фракции Слуга народа", природозащитницы Ксения Семенова и Евгения Кулеба, а Лилия Пашинная вообще как советник главы ОП, до сих пор отмалчиваются и публично не осудили действия чиновников Государственного управления делами", - подчеркнули в УДАРе.

Ранее сообщалось, что в середине марта у озера Редькино (Министерша) на Оболони начали возводить забор и закрывать доступ людей к воде.