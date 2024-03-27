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"УДАР" Кличко в Киевсовете требует от ГУД открыть доступ к озеру Министерка

Фото: "УДАР" Кличко в Киевсовете требует от ГУД открыть доступ к озеру Министерка (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Депутаты фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете требуют от Государственного управления делами президента убрать заборы у озера Министерка-Редькино и обеспечить киевлянам доступ к воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Киевсовета Бордана Черния.

"Громада требует срочно убрать заборы и столбики вокруг озера Министерка - Редькино! Мы требуем от ГУД: убрать заборы, открыть берег озера для людей; отказаться от государственного акта на право постоянного пользования и вернуть земельный участок площадью 30 га территориальной общине города", - призвали депутаты УДАРа.

Он такжн отметил, что центральные власти не спешат идти на уступки общине и открывать прибрежную полосу. 

"Удивительно, почему наши коллеги из фракции Слуга народа", природозащитницы Ксения Семенова и Евгения Кулеба, а Лилия Пашинная вообще как советник главы ОП, до сих пор отмалчиваются и публично не осудили действия чиновников Государственного управления делами", - подчеркнули в УДАРе.

Ранее сообщалось, что в середине марта у озера Редькино (Министерша) на Оболони начали возводить забор и закрывать доступ людей к воде.

 

 

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КиевВиталий Кличко