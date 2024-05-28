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"Удар" Кличко в Киевсовете предлагает, чтобы бизнес декларировал отсутствие связей с РФ

Вторник 28 мая 2024 16:38
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"Удар" Кличко в Киевсовете предлагает, чтобы бизнес декларировал отсутствие связей с РФ Фото: "Удар" Кличко в Киевсовете предлагает, чтобы бизнес декларировал отсутствие связей с РФ (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Фракция "Удар" Виталия Кличко инициирует новые правила аренды земли бизнесом. При заключении контракта аренды коммунальной земли бизнесмены обязаны декларировать то, что они не платят налоги в РФ. В случае обнаружения недостоверных данных с такими лицами договор аренды будет развернут. Соответствующий проект решения зарегистрирован в Киевском городском совете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сопредседателя фракции "Удар" Дмитрия Белоцерковца.

"Платишь налоги в российский бюджет – не сможешь вести бизнес в Киеве. Конечно, выявление коллаборантов, финансирующих российскую армию, – это дело прежде всего СБУ, но на уровне местного самоуправления должны сделать соответствующие шаги. В итоге у нашей команды из "Удара" из появилась идея помочь таким "бизнесменам" определиться: зарегистрировали проект решения, которым запрещается лицам, уплачивающим налоги в России, оформлять в аренду земельные участки коммунальной собственности в Киеве", - написал Дмитрий Белоцерковец.

Депутат отметил, что, несмотря на то, что российская агрессия продолжается уже третий год, до сих пор есть бизнесмены, которые пытаются работать и здесь, и в РФ.

"Чего далеко ходить: даже депутат ВР, глава ВСК против Киева, "Слуга народа" Виталий Безгин ходит под обвинением ДБР в ведении бизнеса с депутатом-единороской", - привел пример Белоцерковец.

"Удар" предлагает аннулировать право пользования землей в столице тем бизнесам, уплачивающим налоги в российский бюджет.

"Предлагается, чтобы желающие взять их (земельные участки, - ред.) в аренду подавали в Департамент земельных ресурсов КГГА гарантийные письма относительно "отсутствия пребывания под прямым или косвенным контролем физических или юридических лиц РФ". Если окажется, что кто-то из арендаторов соврал и платит налоги в России, его право на использование коммунальными земельными участками будет аннулировано", - подчеркнул Белоцерковец.

Таким образом, налогоплательщики в российский бюджет не смогут работать в украинской столице.

"Уверен, что людям, которые платят налоги в бюджет страны-врага, а соответственно спонсируют выработку и закупку оружия, из которого он потом бьет по украинцам, нечего делать в Киеве", - резюмировал Белоцерковец.

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Виталий Кличко УДАР
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