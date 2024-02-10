Удар по Харькову: "Шахеды" атаковали АЗС, из-за разлива топлива сгорело 14 домов

Российские войска атаковали Харьков "Шахедами", ударив по АЗС. В результате попадания разлилось горящее горючее, пожар охватил 14 частных жилых домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Площадь пожара достигает 3700 квадратных метров. Эвакуированы 50 харьковчан, среди которых двое детей", - отметил Терехов.
По его словам, сотрудники ГСЧС продолжают борьбу с огнем и поиск возможных пострадавших людей. На месте работают все соответствующие коммунальные службы.
Атака "Шахедов" 9 февраля
Российские войска в ночь с 9 на 10 февраля запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с северного и южного направлений.
Взрывы были слышны в Харькове и Одессе, а также в разных населенных пунктах этих регионов. Сообщалось, что враг бил "Шахедами" по Харькову и Большому Бурлуку.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе, повреждена гражданская инфраструктура, а в Большом Бурлуке оккупанты попали в кафе.
Кроме того, в результате удара по Одессе ранения получил один человек, его с осколочной травмой госпитализировали.
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