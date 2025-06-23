Удар по главному союзнику Ирана: чем грозит блокада Ормузского пролива

Иран может перекрыть стратегический Ормузский пролив в ответ на авиаудары США по ядерным объектам. Китай рискует потерять поставки дешевой иранской нефти и сжиженного газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Покупатели и трейдеры нефти по всей Азии внимательно следят за обострением конфликта вокруг Ирана. Регион, являющийся крупнейшим импортером нефти, готовится к возможным перебоям поставок из Персидского залива.
Согласно данным Kpler SAS, Азия закупает более 80% всей нефти, производимой на Ближнем Востоке. При этом около 90% поставок проходит через Ормузский пролив.
Китай, крупнейший переработчик нефти в мире, получает около 14% своего импорта нефти из Ирана. Фактический объем может быть выше, так как часть поставок маскируется под грузы из Малайзии, ОАЭ и Омана, чтобы обойти санкции США.
США нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана, что стало серьезным обострением конфликта на Ближнем Востоке. В ответ Тегеран заявил, что оставляет за собой право на любые действия в целях самозащиты.
Это вызвало опасения, что Иран может перекрыть или ограничить судоходство в Ормузском проливе - стратегической артерии мировой торговли нефтью.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Индийским океаном и имеет протяженность около 160 километров при ширине всего 21 километр в самом узком месте. Судоходные каналы составляют всего по 2 километра в каждую сторону, а близость к берегу делает суда уязвимыми для атак.
Через этот пролив ежедневно проходит около 16,5 миллиона баррелей нефти и конденсата, включая поставки из Саудовской Аравии, Ирака, Ирана, Кувейта и ОАЭ. Также пролив является ключевым маршрутом для поставок сжиженного природного газа из Катара.
У Ирана нет юридических оснований перекрыть пролив, поэтому действия могут носить силовой характер. Прямое вмешательство ВМС Ирана, скорее всего, вызовет ответ от 5-го флота США и других сил НАТО в регионе.
Тем не менее, даже без выхода кораблей из портов Иран может дестабилизировать судоходство с помощью быстрых патрульных катеров, беспилотников или ракетных обстрелов с берега. Такие меры могут сделать маршрут слишком опасным для коммерческих судов.
Иран не раз использовал захваты и преследование судов для политического давления.
Во время прошлых кризисов США направляли авианосцы и стратегические бомбардировщики в регион. В 2019 году была запущена операция Sentinel, к которой позже присоединились 10 стран, включая Великобританию, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
С конца 2023 года внимание сместилось на юг - к Красному морю и Баб-эль-Мандебскому проливу, где йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, начали атаковать коммерческие суда. Эти действия уже сократили объемы судоходства в регионе на 70%.
Закрытие Ормузского пролива ударит и по самому Ирану: страна теряет выход для собственных нефтяных экспортов. Это также осложнит отношения с Китаем - крупнейшим покупателем иранской нефти и важнейшим политическим партнером.
Несмотря на наличие нового экспортного терминала в Джаске, построенного в 2021 году, Иран по-прежнему в значительной степени зависит от пролива для выхода своей нефти на рынок.
Саудовская Аравия экспортирует наибольший объем нефти через Ормузский пролив, хотя при необходимости может перенаправить поставки в Европу через трубопровод на Красное море. Это позволяет ей обходить как сам Ормузский пролив, так и южную часть Красного моря.
Объединенные Арабские Эмираты также могут частично экспортировать нефть в обход пролива - через трубопровод, который соединяет их месторождения с портом Фуджейра на побережье Оманского залива. По нему ежедневно проходит около 1,5 млн баррелей.
Учитывая, что трубопровод Ирака на Средиземное море закрыт, вся его нефть в настоящее время поставляется морским путём из порта Басра. Это делает Ирак крайне зависимым от свободного судоходства через Ормузский пролив.
Кувейт, Катар и Бахрейн не имеют альтернативных маршрутов и полностью зависят от пролива. Большая часть нефти, проходящей через Ормузский пролив, направляется в Азию.
Напомним, по оценке Goldman Sachs, блокада Ираном Ормузского пролива может подтолкнуть цены на нефть выше 100 долларов за баррель.
Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что удары США по Ирану могут привести к последствиям для мировой экономики, выходящим за рамки энергетических рынков.
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