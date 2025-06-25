Удар по Фордо: Израиль оценил последствия атаки США по Ирану, Трамп тоже сделал заявление

Удар США по объекту в Фордо нанес серьезный ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, выведя из строя одну из главных установок по обогащению урана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Израильскую комиссию по атомной энергии и заявление президента США Дональда Трампа во время речи на саммите НАТО в Гааге.
Израильская комиссия по атомной энергии считает, что удар США по Фордо уничтожил ключевую инфраструктуру ядерного объекта Ирана и вывел из строя установку по обогащению урана.
"По нашей оценке, удары США по ядерным объектам Ирана в сочетании с израильскими ударами по другим элементам военной ядерной программы Ирана отбросили способность Ирана к разработке ядерного оружия на многие годы. Это достижение может поддерживаться постоянно, если Иран не получит доступ к ядерным материалам", - сказано в заявлении.
Президент США Дональд Трамп заявил о завершении 12-дневной войны между Израилем и Ираном после точечного удара американских войск по иранскому заводу по обогащению урана.
"То, как я смотрю на ведение войн - я могу сказать, что точно не вернутся в направление развития ядерной программы. Они уже получили достаточно. Возможно, когда-то в будущем они снова захотят сделки. Я говорил с Рубио относительно нового соглашения, а он сказал, что возможно, это не так нужно", - сказал он.
Трамп также заявил, что на следующей неделе США будут разговаривать с Ираном.
"Будет ли какая-то сделка - я не уверен, я не думаю, что это необходимо. Была война, они возвращаются к миру. Мы хотим знать, что будет свернута ядерная программа. Мы ее разрушили, но мы хотим, чтобы этого больше не произошло. Если они будут предпринимать усилия в этом направлении, мы это полностью подорвем, я четко чувствую, что это нужно", - подытожил Трамп.
Напомним, Иран длительное время откладывал подписание новой ядерной сделки с Соединенными Штатами. На фоне этой задержки Израиль осуществил ракетные удары по иранской территории, нацелившись прежде всего на ядерную инфраструктуру.
Некоторые из объектов, которые стали мишенью, расположены на значительной глубине под землей. Для их поражения Израиль обратился за поддержкой к США, поскольку только американские авиабомбы способны пробивать подобные фортифицированные объекты по обогащению урана.
22 июня американская авиация ударила по Ирану. США атаковали ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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