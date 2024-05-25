Удар по "Эпицентру" в Харькове: количество людей в ТЦ будут считать по видео с камер

По его словам, в находящийся на Салтовке торговый центр было попадание УМПБ Д-30. В результате этого загорелись лакокрасочные изделия, древесина, обшивка и другие товары. Возник сильный едкий дым, окутавший весь ТЦ.

Вероятнее всего, количество травмированных и погибших будет увеличиваться. Поэтому все соответствующие службы готовятся к серьезным последствиям.

Как пояснил Чубенко, прокуроры изъяли серверы из видеокамер ТЦ. Это необходимо для того, чтобы узнать, сколько людей было внутри.

"Сейчас уже около 10 заявлений от родственников людей, которые были внутри. Они сейчас считают пропавшими без вести. Важно, что эти серверы с видеокамер помогут подсчитать, сколько людей было внутри, потому что из-за сильного пожара тела могут быть сильно изуродованы или от них вообще ничего не останется. Наличие видео будет подтверждением, что человек был там", - сказал Чубенко.

Удар по "Эпицентру" в Харькове 25 мая

Днем субботы, 25 мая, Россия около 16:00 нанесла удар по торговому центру "Эпицентр", расположенному в микрорайоне Салтовка, в Харькове.

В результате этого там начался масштабный пожар, и уже известно о погибших и пропавших без вести.

Подробно об ударе РФ по Харькову и последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина собрало фото и видео того, как "Эпицентр" смотрится после обстрела.

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