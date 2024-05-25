Удар по "Эпицентру" в Харькове: как выглядит гипермаркет после обстрела (фото, видео)

Российские военные сегодня обстреляли гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. Сейчас уже есть первые фото и видео с места событий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова, Национальную полицию Украины и Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко .
Сегодня Россия нанесла очередной жестокий удар по Харькову. На этот раз удар пришелся по строительному гипермаркету.
"По состоянию на данный момент известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь - спасают людей и ликвидируют пожар, полностью охвативший помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых", - сообщили в Нацполиции.
По данным Клименко, по состоянию на 17:25 известно о 2-х погибших и 24 пострадавших людях.
"По полученной информации, в здании находились более 200 человек. В настоящее время отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми", - добавил он.
Детальнее по удару россиян по Харькову и последствиям можно узнать в материале РБК-Украина.
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